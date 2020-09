122.596 mortes por covid: Brasil inicia setembro com mais de mil óbitos em um dia

BL Bruna Lima, Maria Eduarda Cardim

(foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Após cinco dias computando menos de mil novos óbitos no balanço, o Brasil abriu setembro voltando a superar o patamar. Foram acrescentadas mais 1.215 fatalidades, chegando ao total de 122.596 mortos pela doença desde o início da manifestação do vírus no país. O número de infectados também ultrapassou a marca dos 40 mil acréscimos: 42.659. Com isso, o país se aproxima do acumulado de 4 milhões de positivos. São 3.950.931 casos registrados até esta terça-feira (1/9).

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 30.375 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando mais de um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 16.217 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.447), Pernambuco (7.614), Pará (6.176), Bahia (5.448), Minas Gerais (5.364), Amazonas (3.661), Rio Grande do Sul (3.501), Maranhão (3.457), Paraná (3.345), Goiás (3.212), Espírito Santo (3.181), Mato Grosso (2.786), Distrito Federal (2.573), Paraíba (2.465), Santa Catarina (2.301), Rio Grande do Norte (2.265), Alagoas (1.895), Sergipe (1.867), Piauí (1.843) e Rondônia (1.155).

No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (889), Tocantins (687), Amapá (663), Acre (616), Roraima (593).