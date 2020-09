Doze idosos de asilo superlotado em Minas testam positivo para a covid-19

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(foto: Willemarcel/Wikimedia Commons)

Após a Secretária de Saúde de Uberaba descobrir que um asilo da cidade estava com a capacidade acima do permitido, 16 idosos realizaram teste para a COVID-19 e 12 deles testaram positivo. Segundo informações, até o início da noite desta terça-feira (1º/9) não houve a necessidade de internação de nenhum dos idosos no Hospital Regional ou em hospital particular da cidade.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Uberaba, foi durante visita de rotina que a Vigilância Sanitária identificou que um Lar de Idosos da cidade estava com sua capacidade instalada acima do permitido.

“Assim, notificou a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) para que realizasse o encaminhamento de 16 idosos. Seguindo o relatório da Vigilância Sanitária, a Seds co-financiou novas vagas, em ILPIs (Instituições de Longa Permanência de Idosos) que têm capacidade para acolher os referidos 16 idosos. A transferência ocorreria nesta terça-feira, no entanto, como protocolo, todos os idosos foram testados para COVID-19, onde se comprovou que 12 deles testaram positivo até esta segunda”, divulgou a Prefeitura de Uberaba.

Desta forma não foi possível fazer a transferência dos 12 idosos testados positivo para o novo coronavírus e ainda há internos na instituição aguardando o resultado dos testes.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, os 12 idosos estão recebendo acompanhamento pela Equipe de Saúde da Família de referência e, além disso, uma equipe com dois médicos e enfermeiros esteve no Lar de Idosos na tarde desta terça para avaliá-los