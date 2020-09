Com 46.934 novos casos de covid-19, Brasil tem 3.997.865 infecções e deve passar 4 milhões nesta quinta

BL Bruna Lima, Maria Eduarda Cardim

(foto: JOSH EDELSON/AFP)

Apesar de começar a ver uma queda na média móvel do número de mortes pela covid-19, o Brasil continua a registrar mais de mil óbitos pela doença diariamente. Nesta quarta-feira (2/9), mais 1.184 novas mortes foram incluídas no balanço do Ministério da Saúde. O país já soma 123.780 vítimas do novo coronavírus. Além disso, 46.934 novas infecções foram contabilizadas na contagem feita pela pasta, que já tem 3.997.865 casos do novo coronavírus.

O país deve ultrapassar a marca de 4 milhões de diagnósticos positivos nesta quinta-feira (3/9) já que faltam apenas 2.135 casos para que o Brasil chegue neste número. A média diária de infecções registradas diariamente nos últimos sete dias é 40 mil. A previsão do Portal Covid-19 Brasil, iniciativa formada por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP), é a mesma. Segundo o portal, amanhã o país confirmará 4.032.558 casos no total.

O secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Correia, destacou que, apesar da doença se comportar de forma diferenciada em cada região brasileira, houve um comportamento em comum em todas elas: "em todas as regiões do Brasil, na última semana epidemiológica, tivemos, sim, uma redução no número de óbitos", disse. A menor variação ocorreu no Sudeste, com diminuição de 8%, seguida pelo Norte (-11%), Nordeste (-12%), Sul (-16%) e Centro-Oeste (-18%).

No entanto, a situação foi mais heterogênea em relação aos casos. Enquanto houve incremento no Sul (15%), Centro-Oeste (5%) e no Nordeste (1%), os números caíram no Norte (-5%) e no Sudeste (-8%).

Ao entrar no sétimo mês de combate ao novo coronavírus, o Brasil se vê praticamente tomado por casos do novo vírus. Ao todo, 5.534 municípios já confirmaram pelo menos um caso de covid-19. Destes, 4.178 cidades já registraram óbitos pela doença. Apenas 36 cidades não relataram infecções pelo novo vírus e 1.392 não sofreram com nenhuma perda pela doença.

"Desde a 23ª semana vemos uma diminuição cada vez mais continuadas de casos nas regiões metropolitanas e o incremento de novas casos no interior e que, agora, está na tendência de estabilização. A mesma coisa verificamos com relação a proporção de óbitos novos por semana epidemiológica", avaliou Correia.

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 30.673 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando mais de um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 16.315 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.480), Pernambuco (7.656), Pará (6.201), Bahia (5.502), Minas Gerais (5.505), Amazonas (3.798), Rio Grande do Sul (3.543), Maranhão (3.467), Paraná (3.399), Goiás (3.262), Espírito Santo (3.204), Mato Grosso (2.816), Distrito Federal (2.609), Paraíba (2.483), Santa Catarina (2.325), Rio Grande do Norte (2.275), Alagoas (1.902), Sergipe (1.873), Piauí (1.846) e Rondônia (1.161). No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (903), Tocantins (701), Amapá (668), Acre (618), Roraima (595).