Ônibus articulado desvia de viatura de PM e invade estação; 15 ficam feridos

AE Agência Estado

(foto: Saulo Angelo/Estadão)

Um ônibus articulado invadiu uma estação de passageiros e deixou pelo menos 15 pessoas feridas, nenhuma delas com gravidade. Segundo a assessoria do BRT, que administra as linhas de ônibus, o acidente ocorreu quando uma viatura da Polícia Militar invadiu o corredor exclusivo para os coletivos. O motorista tentou desviar e acabou atingindo a estação.

O acidente aconteceu na estação Interlagos, no corredor Transoeste, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Oito feridos foram encaminhados ao Hospital Lourenço Jorge, que fica no mesmo bairro.

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), emitiu nota em que diz determinar "rigorosa apuração sobre o acidente". "O Grupo de Busca e Salvamento, da Defesa Civil, e o Quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio dos Bandeirantes foram acionados para prestar socorro imediato a 15 vítimas no local, que ficaram feridas sem gravidade", complementa o comunicado.

A Polícia Militar não se manifestou até a publicação desta reportagem.