Última lembrança: Empresário tira foto com a noiva antes de morrer afogado

CB Correio Braziliense

Foto tirada momentos antes do empresário João Guilherme Torres Fadini, de 24 anos, se afogar em represa de São Paulo - (foto: Arquivo Pessoal)

O empresário João Guilherme Torres Fadini, de 24 anos, morreu afogado, na segunda-feira (31/8), na represa Itupararanga, em Alumínio (SP). Cinco minutos antes do acidente, o jovem, num momento de comemoração, tirou uma foto com a noiva, Larissa Campos, de 25 anos.



A jovem contou ao G1 que eles estavam no local com um grupo de amigos para comemorar o noivado do casal. João Guilherme, então, pediu para tirar uma foto com a companheira, deu um beijo na testa dela e disse que ia dar um mergulho.



Ela relembra que a imagem registrada na represa não foi postada no dia. "Ele tinha amado essa foto e eu não deixei ele postar porque estava com copo na mão [...] Depois que tiramos, ele pediu para eu esperar ele e falou que me amava".



"Após o clique, ele tirou a camiseta e entrou na água junto com os nossos amigos. Eles começaram a brincar de nadar rápido e chegar em outra margem. Quase todos desistiram e sobrou apenas ele e meu cunhado Gabriel", relata Larissa.



Pânico



Segundo ela, os dois nadaram para muito longe e começaram a pedir socorro. Todos saíram para ajudar.



O cunhado, de Larissa, e irmão de João Guilherme, conseguiu se apoiar em um tronco, mas o noivo já havia sumido na água. Larissa conta que foi a primeira vez do casal na represa.



"Enquanto os bombeiros não chegavam, nós procuramos por toda parte, mas sem sucesso. Quase 1h30 depois da chegada dos bombeiros, os mergulhadores encontraram o corpo dele. Estamos todos anestesiados, desacreditados, mas com firme esperança de que ele será nossa força e cuidará de nós", disse Larissa ao portal.



Planos



O casal completaria dois anos de união no dia 8 de setembro. Na noite de domingo (30), João Guilherme contou que não queria esperar muito tempo para se casar, porque tinha o desejo de formar uma família, relata a jovem.



O casamento começou a ser planejado em maio deste ano. O casal estava com viagem marcada para Colômbia em 2021 e planejou um mochilão para a lua de mel.