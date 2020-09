Covid-19: Brasil ultrapassa 4 milhões de infectados e tem 124.651 mortes

BL Bruna Lima, Maria Eduarda Cardim

(foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix/AFP)

O Brasil ultrapassou, nesta quinta-feira (3/9), os 4 milhões de casos confirmados da covid-19 em pouco mais de seis meses da pandemia no país. Mesmo diante da subnotificação de infectados reais pelo novo coronavírus, oficialmente foram registradas 4.041.638 testes positivos para a doença. O número de novos óbitos continua em altos patamares, com acréscimo de 834 mortes no balanço, totalizando 124.614 vidas perdidas.

Com média acima de 800 mortes diária nesta semana, a previsão é que o Brasil ultrapasse as 125 mil perdas pela covid ainda nesta sexta (4). Para reduzir a taxa de letalidade do vírus, que, atualmente, está em 3,1% a nível nacional, o Ministério da Saúde mudou a forma de instruir a procura por assistência médica, auxiliando à população o acionamento precoce.

"Ao sentir os primeiros sintomas, o paciente deverá procurar um médico, se dirigir a uma unidade da rede de atenção à saúde para o médico identificar se está enfermo, qual o tratamento precoce será melhor para aquela situação, para aquele paciente", detalhou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. A taxa de mortalidade brasileira para a covid é de 59 perdas a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência, usando o mesmo parâmetro, é de 1.923.

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 30.905 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando mais de um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 16.394 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.493), Pernambuco (7.619), Pará (6.215), Bahia (5.549), Minas Gerais (5.591), Amazonas (3.828), Rio Grande do Sul (3.590), Maranhão (3.478), Paraná (3.449), Goiás (3.345), Espírito Santo (3.221), Mato Grosso (2.845), Distrito Federal (2.641), Paraíba (2.501), Santa Catarina (2.352), Rio Grande do Norte (2.278), Alagoas (1.910), Sergipe (1.877), Piauí (1.855) e Rondônia (1.165). No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (914), Tocantins (712), Amapá (669), Acre (622), Roraima (596).