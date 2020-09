Capitão da PM dança em live, vídeo viraliza e doações disparam

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/ reprodução )

O vídeo em que um capitão da Polícia Militar de Araçatuba (SP) aparece dançando em uma live para arrecadar doações viralizou nas redes sociais. Depois da repercussão, a corporação já conseguiu arrecadar 13 toneladas de mantimentos para três instituições da cidade.

No vídeo, o capitão Vander Duarte aparece dançando ao som da Banda Regimental de Música da Polícia Militar de Araçatuba para pedir doações. "Faça sua doação. Tô aqui dançando para você", diz militar, dançando animado. A live ocorreu na noite de sexta-feira (28/8) e vários perfis compartilharam o vídeo, inclusive o do do padre Fábio de Melo.

"Meta de vida: ter a malemolência do Capitão Duarte. Aliás, fico muito feliz toda vez que vejo um profissional demonstrando que a alegria não se opõe à autoridade”, escreveu o padre.









Em entrevista ao G1, o capitão disse que não esperava a repercussão e que tem recebido diversas ligações na corporação com pessoas querendo ajudar as instituições.