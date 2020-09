Quase 70% das pessoas buscam atendimento de saúde pública, diz IBGE

RR Renata Rios

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Quando buscam serviços de saúde, 76,5% das pessoas costumava procurar pelo mesmo lugar, serviço de saúde ou médico. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativo ao ano de 2019. Ainda de acordo com dados do levantamento, 69,8% das pessoas que buscam atendimento de saúde procuravam estabelecimentos públicos.

A maior parte das pessoas indicou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) era o estabelecimento que procuravam com maior frequência, foram 46,8% das pessoas. Os valores registrados pela pesquisa apontam que no Norte e no Nordeste foram os que mais indicaram a UBS, com 55,3% e 54,1%, respectivamente.

Em relação a consultórios particulares ou clínicas particulares, 22,9% das pessoas indicaram esses locais. E 14,1% indicaram as Unidades de Pronto Atendimento Público (UPA), pronto socorro ou emergência de Hospital Público.

Os principais motivos de afastamento foram problemas nos ossos e articulações, representando 23,1%; na sequência foram problemas respiratórios, 21%. Problemas gastrointestinais, 8,8%, problemas cardiovasculares, 7,1%, e saúde mental, 6,2%, também tiveram ocorrências consideráveis.