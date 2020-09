Quase 48 milhões de domicílios no Brasil tem cães ou gatos, aponta pesquisa do IBGE

RR Renata Rios

(foto: Tátika Comunicação/Divulgação)

Os animais de estimação fazem parte de uma quantidade considerável de lares brasileiros. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (4/9) revelou que em 46,1% dos domicílios tinham pelo menos um cachorro. Já os gatos eram parte de 19,3% dos lares brasileiros.

Ao todo cães e gatos estão presentes em 47,9 milhões de domicílios. Deste total, 33,8 milhões de unidades possuem cães. Pelas regiões, a que apresentou maior proporção, com 57,4%. Já o Nordeste apresentou a menor, 37,6%.

Outras 14,1 milhões de residências contam com pelo menos um gato. Neste caso, o Norte e Nordeste são os com maiores percentuais, 25,3% e 24,1%, respectivamente. Os menores índices são no Sudeste e Centro-Oeste, com 15,2% e 16,6%, respectivamente.

O levantamento, por outro lado oferece dados também sobre a vacinação nos animais. Em 2019, foram 72% dos lares que tinham cães e gatos, apresentavam os animais vacinados. Essa porcentagem é menor em relação à 2013, quando o valor era de 75,4%.