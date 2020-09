Responsável pelo ataque à sede do Porta dos Fundos é preso na Rússia

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

Nesta sexta-feira (4), a INTERPOL, a Organização Internacional de Polícia Criminal, prendeu um dos homens acusados pelo ataque à sede do Porta dos Fundos, em 2019. Eduardo Fauzi foi preso em Moscou, na Rússia, e segundo apuração da Tv Globo, já foi solicitada a extradição dele para o Brasil.

A Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão pela Justiça brasileira. O caso foi investigado pela 10ª DP (Botafogo) e a ordem para prender o suspeito foi cumprida por agentes da Interpol.

Em nota, o advogado, Diego Rossi Moretti, disse que a detenção do economista depende da formalização de um pedido de extradição pelo Ministério da Justiça. Confira na íntegra:

"O escritório ROR Advocacia Criminal, com sede em Santa Catarina, responsável pela defesa de Eduardo Fauzi Cerquize, informa que está acompanhando os trâmites do procedimento movido pela polícia Civil do Estado Rio de Janeiro. Que no tocante as informações de que Eduardo estaria preso, ressaltamos que não trata-se de prisão e sim de uma apreensão realizada pela autoridades russa, visando a averiguação da situação dele. Não há confirmação sobre o procedimento de extradição pela autoridades brasileira. Por fim, ressaltamos que há pendente a análise de pedido de Habeas Corpus Criminal, visando assegurar a integral liberdade de Eduardo, junto ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. Por outro lado, a defesa lamenta a morosidade na conclusão das investigações, não se sustentando o decreto prisional, por total ausência de provas sobre a justa causa penal."

Ataque

O crime aconteceu na madrugada da véspera de natal, em 2019. A sede da produtora responsável pela criação dos vídeos do grupo de humor Porta dos Fundos, no bairro Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi atacada às 4h.

Segundo a assessoria do grupo, dois coquetéis-molotov foram lançados contra a fachada do imóvel. O segurança, que estava no local, conteve o fogo. Caso contrário, a sede seria completamente incendiada. Apesar de ter evitado danos maiores, o quintal e a recepção foram destruídos.



