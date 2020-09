Após 12 dias, Brasil volta a registrar mais de 50 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas

ME Maria Eduarda Cardim

O registro de novos casos e óbitos do novo coronavírus parece não dar trégua. Mais 50.163 infecções e 888 mortes pelo vírus foram confirmadas nesta sexta-feira (4/9) pelo Ministério da Saúde. Com isso, o país já acumula 4.091.801 diagnósticos positivos e 125.502 perdas em decorrência da covid-19.

O Brasil não registrava mais de 50 mil casos pela covid-19 nas últimas 24 horas desde 22 de agosto. Ou seja, o país passou 12 dias sem confirmar registros na casa dos 50 mil. Mesmo com os registros em um nível um pouco mais baixo do que os feitos nas últimas semanas, o país ultrapassou ontem a marca de 4 milhões de infectados na última quinta.

Hoje, outra marca triste foi atingida. Mais de 125 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada.

Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 31.091 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando mais de um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 16.467 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.555), Pernambuco (7.619), Pará (6.228), Bahia (5.590), Minas Gerais (5.708), Amazonas (3.841), Rio Grande do Sul (3.650), Maranhão (3.488), Paraná (3.505), Goiás (3.400), Espírito Santo (3.235), Mato Grosso (2.873), Distrito Federal (2.681), Paraíba (2.517), Santa Catarina (2.376), Rio Grande do Norte (2.281), Alagoas (1.917), Sergipe (1.880), Piauí (1.868) e Rondônia (1.172). No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (939), Tocantins (730), Amapá (670), Acre (623), Roraima (598).