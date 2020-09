Homem é preso ao tentar furtar espremedor de frutas e pó de café

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(foto: PMMG/Divulgação)

Uma ocorrência policial inusitada aconteceu no final da madrugada deste sábado (5) em frente a um restaurante do Centro de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Um homem, de 49 anos, foi preso em flagrante no momento em que furtava um espremedor de frutas e cinco pacotes de café. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) como furto consumado.

Segundo informações de uma testemunha, inicialmente o homem arrombou a porta da frente do estabelecimento, porém não conseguiu entrar pois a porta tinha uma tranca. Desta forma, ele pulou o portão lateral que dá acesso aos fundos do restaurante e, em seguida, arrombou a porta dos fundos.



Entretanto, conforme consta no boletim de ocorrência, equipe de policiais militares conseguiram interceptar o suspeito no local, sendo que os pacotes de café, da marca Pilão, e o espremedor de frutas industrial da marca Marchesoni já se encontravam em frente da entrada do restaurante. Com o homem também foram apreendidas ferramentas usadas em arrombamentos.



Diante do fato, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado de plantão.



De acordo com a Lei Penal, quem "subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel pode sofrer pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".