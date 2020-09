Solto músico negro preso por engano

CB Correio Braziliense

A prisão preventiva do músico negro Luiz Carlos Justino, de 23 anos, foi revogada pela Justiça do Rio. Ele não vai precisar cumprir prisão domiciliar. Quatro dias após ser preso sob acusação de praticar um assalto em 2017, o músico foi libertado do presídio ontem. Justino é violoncelista da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói (Região Metropolitana do Rio), e foi reconhecido pela vítima por fotografias. Só que um contrato de trabalho e o depoimento de testemunhas indicam que, no momento do crime, Justino estava fazendo uma apresentação em uma padaria de Niterói, a sete quilômetros do local onde o assalto foi praticado. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro acompanha o caso e informou que vai processar o Estado para que indenize Justino pela prisão, considerada ilegal.