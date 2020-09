Pai mata o próprio filho de três anos a facadas em Minas Gerais

Ed Estado de Minas

Um menino de três anos foi morto a facadas pelo próprio pai em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (7). Após cometer o crime, o homem de 28 anos teria tentado tirar a própria vida.

Toda a cena foi presenciada pela mãe do rapaz, avó do garoto. De acordo com a Polícia Militar, o homem, que está separado da ex-mulher, havia buscado o filho para passar o domingo com ele. Em determinado momento, saiu de casa, deixando o garoto com a avó. Ao voltar, estaria transtornado, principalmente por não aceitar o fim do relacionamento.

A mãe tentou acalmá-lo e ele foi para o quarto. Pouco depois, a mulher escutou gritos. Ao chegar ao quarto, se deparou com a cena trágica. O neto caido, ensanguentado, e o filho golpeando o próprio abdômen com a faca.



Rapidamente vizinhos apareceram para tentar ajudar e chamaram a PM. Ao mesmo tempo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, a criança chegou a ser socorrida, mas morreu antes mesmo de dar entrada no hospital.

O pai da criança foi levado para o Hospital Regional de Betim, onde recebeu os primeiros socorros e ainda se encontra internado, sob escolta policial.

A mãe do garoto, que mora no Bairro Alterosa, entrou em estado de choque ao ser informada sobre a tragédia.