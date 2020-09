Criança de oito anos morre após troca de tiros em Codó

OI O Imparcial

(foto: Reprodução)

Troca de tiros resultou na morte de uma criança de oito anos, no município de Codó, no Maranhão. Segundo a polícia, Lucas Stênio Silva Moreira foi atingido com um tiro no fatal no rosto.



Lucas Stênio, estava brincando na porta de casa, quando dois indivíduos começaram a trocas tiros no meio da rua. A criança chegou a ser levadas para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.



Ainda de acordo com a polícia, os dois envolvidos foram identificados como ‘Jefinho’, de 20 anos, que levou três tiros, passou por cirurgia e não corre risco de vida e ‘Gabrielzinho’, que está foragido.



A polícia ainda investiga o motivo da troca de tiros entre os suspeitos, que resultou na morte da criança.