Homem cai de morro de 70 metros em Ituiutaba e é salvo pelos bombeiros

VL Vinícius Lemos - Especial para o Estado de Minas

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas tiveram que ser salvas pelo Corpo de Bombeiros por problemas na descida de um morro no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (6/9). Um dos resgatados sofreu uma queda e estava ferido. O trabalhou que começou pela manhã seguiu até a tarde.



De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, quatro pessoas subiram o morro do Baú Velho, que tem cerca de 70 metros de altura. No momento da descida, uma das pessoas, um homem de 38 anos, caiu e feriu um dos ombros. Um mulher que estava no grupo também teve problemas na volta e ficou presa.



O local era de difícil acesso e os militares foram acionados. Depois de quatro horas de trabalho, que incluiu a montagem de um sistema de ancoragem para realizar a descida da vítima ferida, as duas pessoas foram salvas.



Os dois foram atendidos ainda no local por equipe da Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) e depois levados para unidade de saúde da região. O homem ferido teve uma contusão no ombro esquerdo, enquanto a mulher resgatada não sofreu ferimentos graves.