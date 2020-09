Bebê é feito de refém pelo próprio pai no município de Caxias

OI O Imparcial

(foto: Divulgação/PM-MA)

No último sábado (5/9), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem que após uma desavença familiar, manteve o próprio filho refém, no bairro Seriema, no município de Caxias no Maranhão.



De acordo com informações preliminares da polícia, além de manter o bebê, o homem efetuou alguns disparos em direção do cunhado e uma vizinha acabou sendo atingida.



A criança foi resgatada sem lesões. A mulher, que estava ferida, foi encaminhada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e se encontra estável.



Com o suspeito foram apreendidas uma espingarda e uma faca. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caxias.