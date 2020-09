Vídeo: diante de praia lotada, homem ironiza: "Acabou a pandemia"

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Mesmo com a pandemia de covid-19 ainda longe de ser superada no país, as praias brasileiras ficaram lotadas de turistas no feriado prolongado de 7 de Setembro.



Nem as limitações e restrições impostas pelos prefeitos e governadores, na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus, impediu os brasileiros de se aglomerarem na areia. Em Olinda (PE), por exemplo, um morador flagrou a faixa de areia lotada nesta segunda-feira.

"Ainda bem que aqui em Olinda a pandemia já acabou. Eu não sei o que eu ia fazer mais da minha vida não. Graças a Deus acabou a pandemia", ironiza no vídeo, encaminhado ao Correio. É possível ver nas imagens que várias pessoas ignoram o distanciamento social recomendado de 2 metros.









Aglomerações pelo Brasil

A cena registrada em Pernambuco se repetiu, ao longo do feriado prolongado, em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Norte.

Na capital fluminense, a prefeitura autorizou o banho de mar nas praias, mas a permanência na areia, com barracas, segue proibida, exigência que foi amplamente desrespeitada ontem. O mesmo ocorreu em relação ao uso obrigatório da máscara no calçadão.

As praias também ficaram lotadas em Fortaleza e Jericoacoara, no Ceará. As barracas em toda a extensão da orla estavam lotadas e com distanciamento menor do que dois metros entre as mesas. O estado do Ceará contabiliza 8 567 mortes por covid-19 e 222 473 casos confirmados da doença.

Segundo o último levantamento divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa em parceria com secretarias estaduais de Saúde, o Brasil tem 126.736 mortes registradas por covid-19 e 4.139.257 casos confirmados.