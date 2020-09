Covid-19: Brasil volta a registrar mais de mil mortes em 24 horas

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(foto: Michael Dantas/AFP)

Após quase uma semana sem registrar mais de mil mortes por dia pelo novo coronavírus, o Brasil voltou a atingir a marca nesta quarta-feira (9/9), ao somar mais 1.075 óbitos no balanço, totalizando 128.539 fatalidades desde o início da pandemia. Além disso, o Brasil confirmou mais 35.816 novas infecções pelo novo coronavírus e, com isso, já soma 4.197.889 casos do novo vírus, que mudou a vida no mundo todo.

A média móvel de mortes pela covid-19 dos últimos sete dias continua sendo a menor desde meados de maio, quando a pandemia começava a se expandir pelo país. Segundo cálculo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com os números atuais o índice está em 680 óbitos por dia (diminuição de 22% em relação à média dos sete dias anteriores). A média móvel de casos também continua caindo e está em 28.575 registros diários, uma queda de quase 29% em comparação com o índice observado há uma semana.

Ainda com os sinais de queda, a doença continua a se espalhar pelo país e, nesta quarta-feira, mais um estado atingiu a marca de mil mortes. O Mato Grosso do Sul, agora com 1.007 óbitos pela doença, faz parte do grupo das 23 unidades federativas que já somam mais que mil vidas perdidas pela covid-19. Até o momento, somente quatro estados resistem e têm menos de mil mortes cada. São eles: Tocantins (762), Amapá (675), Acre (631), Roraima (605).

No topo da tabela, São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas unidades federativas com mais de 10 mil mortes. O estado paulista lidera o ranking negativo de mortes provocadas pela covid-19, com 31.821 vidas perdidas pelo novo coronavírus; no Rio são 16.770 vítimas.

Em seguida estão: Ceará (8.604), Pernambuco (7.764), Pará (6.280), Minas Gerais (5.935), Bahia (5.774), Rio Grande do Sul (3.882), Amazonas (3.862), Paraná (3.660), Maranhão (3.539), Goiás (3.531), Espírito Santo (3.298), Mato Grosso (2.992), Distrito Federal (2.813), Paraíba (2.578), Santa Catarina (2.460), Rio Grande do Norte (2.296), Alagoas (1.949), Piauí (1.924), Sergipe (1.920) e Rondônia (1.207).