Incêndio atinge antiga sede do jornal Diario de Pernambuco, no Recife

Dd Diário de Pernambuco

(foto: Leandro de Santana/Arquivo DP)

Um incêndio atingiu o antigo prédio do Diario de Pernambuco, localizado na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h35 e informou que foram encontrados fios de cobre queimados no fosso do elevador, o que teria causado o acidente.

Segundo os Bombeiros, o incêndio foi de pequena proporção e as chamas foram contidas às 7h40. No prédio, que se encontra em desuso, foi possível notar sinais de arrombamento e pessoas que passavam foram vistas entrando no local. Não houve vítimas.

O antigo prédio do Diario de Pernambuco – local onde funcionou a redação do jornal até 2004 – foi adquirido pelo governo há 15 anos e inicialmente seria cedido ao Arquivo Público. Em 2014, porém, um projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para formalizar a cessão do imóvel e de outro, localizado no número 32 da Rua Marquês do Recife ao Porto Digital.



O parque tecnológico chegou a lançar, em 2016, um concurso para escolher um projeto de requalificação do imóvel. Atualmente, o prédio apresenta sinais de abandono. Pessoas que trabalham nos arredores do local informaram que é comum ver sinais de arrombamento, além de pichações.