Metrô de SP recebe doações de cabelos naturais para confecção de perucas

AB Agência Brasil

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Metrô de São Paulo coleta, até o dia 30 deste mês, mechas de cabelo para a confecção de perucas que serão distribuídas a pacientes com câncer infantojuvenil. As doações podem ser feitas nas estações de Sacomã, Paraíso, Tucuruvi, Sé, Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé, no período de funcionamento do serviço de transporte (de 4h40 à meia-noite).

A iniciativa faz parte da campanha Setembro Dourado, que visa conscientizar a sociedade sobre a doença, ao longo de todo o mês.

As perucas serão produzidas pela organização não governamental (ONG) Rapunzel Solidária e entregues a crianças e adolescentes do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci), que é vinculado ao Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Para a doação, os fios de cabelo devem ter, no mínimo, 20 centímetros de comprimento. O ideal é que o doador prenda os fios com elástico firme antes de cortá-los e que o faça com o cabelo seco, já que mechas molhadas podem estragar, tornando-se inutilizáveis.

Além dos totens para armazenamento das mechas, a estrutura montada para a campanha disponibiliza material informativo sobre câncer infantojuvenil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o diagnóstico de câncer infantojuvenil aplica-se a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais. Em geral, a doença tende a afetar mais as células do sistema sanguíneo e tecidos de sustentação, diferentemente do câncer manifestado em adultos. Outra distinção é o fato de os tumores em crianças e adolescentes serem constituídos de células indiferenciadas, o que pode facilitar a resposta aos tratamentos hoje disponíveis.

Anualmente, o Inca faz uma estimativa relativa aos índices de câncer infantojuvenil no país. Para este ano, estão previstos 8.460 casos – 4.310 para o gênero masculino e 4.150 para o feminino.