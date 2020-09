'Sem o atacante não dá': jovem paulistano faz post para achar dente perdido

CB Correio Braziliense

Vendedor Thomas Maksmczuk Dosher, de 22 anos, pede ajuda nas redes sociais para encontrar dente perdido em São Paulo - (foto: Reprodução/Facebook)

O vendedor Thomas Maksmczuk Dosher, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após perder uma prótese dentária que estava guardada na carteira. O jovem de Vila Sônia, bairro da Zona Oeste de São Paulo, publicou nas redes sociais um pedido de ajuda para ter o dente de volta. "Sem o atacante não dá pra ficar", brincou.



Thomas relata que, na terça-feira (8/9), quando estava a caminho do trabalho, em Praia Grande, no litoral paulista acabou perdendo a carteira. Ele conta que só se deu conta do sumiço ao chegar no serviço, quando foi procurá-la e não encontrou.



Rapaziada, perdi minha carteira ontem no Boqueirão se alguém achar da um salve aí. Dinheiro, cartão não é problema só... Publicado por Thomas Dosher em Quarta-feira, 9 de setembro de 2020

"A minha prótese já estava soltando, porque faz alguns anos que fiz. Como já estava mole, caiu de vez. Para não perder, eu coloquei ela dentro da capinha do RG plastificado, mas acabei perdendo a carteira com a prótese", explicou o rapaz no Facebook. A publicação, até esta quinta-feira (10/9), já conta com mais de 3,5 mil curtidas e 8,4 mil compartilhamentos em um pouco mais de 24 horas.



Apesar de a carteira conter também documentos e dinheiro, o vendedor diz que a maior preocupação é conseguir recuperar a prótese perdida.



"Não dá para ficar sem o dente principal, então, se alguém achar, vai me ajudar muito. Até mesmo porque é muito cara uma prótese, na época que fiz tinha uma condição boa para isso. Agora, com a pandemia, o movimento da adega caiu muito. O bom é que não tenho vergonha de ficar sem o dente. Mas, acredito que vai dar certo, tem muitas pessoas compartilhando", destaca.



Pedir ajuda em rede social?



O jovem conta que trabalha como vendedor em uma adega e que, por conhecer muitas pessoas, resolveu postar sobre o ocorrido, com o intuito de pedir ajuda, caso alguém encontrasse a carteira com o dente.



"Só que eu nunca imaginei que teria tanta repercussão. Foram muitas pessoas comentando coisas e compartilhando para me ajudar. Algumas até comentaram coisas engraçadas, brincando. Sou bem extrovertido e achei muito engraçado, apesar da situação", diz.