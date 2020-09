Mourão e Salles compartilham vídeo que nega queimadas na Amazônia, mas usa imagem da Mata Atlântica

BY Bruna Yamaguti*

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicaram em suas redes sociais um vídeo que nega que a Amazônia esteja queimando. Porém, as imagens compartilhadas trazem um mico-leão-dourado, animal encontrado apenas na Mata Atlântica.

O vídeo em questão, cujo título é “A Amazônia não está queimando”, conta com uma narração em inglês e legendas em português, e foi produzido pela Associação de Criadores do Pará (AcriPará), que reúne pecuaristas do estado. Em 1 minuto e 30 segundos, o narrador, que aparenta ser uma criança, nega que as queimadas estejam acontecendo: ‘Você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não! Pois a Amazônia não está queimando novamente’, diz o trecho inicial da produção, que termina com: “De qual lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos?”.

Recebi este vídeo, “Amazônia não está queimando” ... pic.twitter.com/l6iG0uGhhU — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 9, 2020

O vice-presidente da República citou a frase final do vídeo e completou em seu twitter: “O Brasil é o país que mais preserva suas florestas nativas no mundo. Essa é a verdade. Nós cuidamos!”

“De que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos?” O Brasil é o país que mais preserva suas florestas nativas no mundo. Essa é a verdade.Nós cuidamos! #ConselhoNacionalDaAmazoniaLegal #QueimadaNÃO pic.twitter.com/TkWi0uclo1 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) September 10, 2020

Nesta quinta-feira (10/9), ao ser questionado por jornalistas, Mourão argumentou que o vídeo foi uma resposta aos grupos ativistas que consideram o governo omisso sobre as questões ambientais: “Eles fazem a propaganda deles e a gente faz a contra propaganda. Faz parte do negócio”, pontuou. Sobre a presença do mico-leão-dourado nas imagens, a explicação foi de que se tratava de uma “integração Amazônia-Mata Atlântica".

Por outro lado, em entrevista ao Jornal Hoje, da Rede Globo, o presidente do AcriPará admitiu que o uso do animal no vídeo foi uma "gafe".

Na internet, os usuários se dividiram. Enquanto alguns contestaram as postagens de Mourão e Salles, outros saíram em defesa dos políticos e do presidente da República, Jair Bolsonaro. A hashtag #StopFakeNewsAboutAmazon, por exemplo, chegou a ficar em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Na tag, alguns internautas afirmaram que as informações divulgadas sobre as queimadas e sobre o governo são, na verdade, falsas

Brasileiro que ajuda a espalhar FAKE NEWS de que a Amazônia está em chamas está cometendo crime contra o próprio país. Está contribuindo pra o boicote a produtos brasileiros. Está sabotando o Brasil!!! #StopFakeNewsAboutAmazon — Elaine faria (@Elainefariades1) September 10, 2020

Estou procurando o incêndio na Amazônia e não estou vendo. Até sentei. #StopFakeNewsAboutAmazon pic.twitter.com/vrDJ5vCc2o — thais (@conservadoratha) September 10, 2020

Do outro lado, e com a mesma intensidade, muitas críticas também foram feitas ao vídeo controverso:

Basta olhar o https://t.co/Jn0EvK1Shx e ver concentração de CO2...

Vcs são uma cambada de mentirosos, isso sim! pic.twitter.com/51vbgUguY7 — Carpinteiro do Universo (@berbahia) September 9, 2020

Postagem infeliz e irresponsável. Os dados do INPE apontam para mais de 10 mil focos de calor só nos oito primeiros dias de setembro. pic.twitter.com/KLIrfZHmAE — Cristiane Mazzetti (@crmazzet) September 9, 2020

A gravação compartilhada por Salles e Mourão se parece muito com uma outra produção feita anteriormente pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Nela, uma voz de criança também aparece narrando as imagens, mas nesse caso, em vez de negar, elas retratam a destruição da Floresta Amazônica e acusam o governo de falta de responsabilidade. O ator e ativista Leonardo DiCaprio compartilhou o vídeo na quarta-feira (9/9), também no Twitter:





