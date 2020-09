Brasil registra mais 40.557 casos de covid-19 e 983 mortes pela doença

ME Maria Eduarda Cardim, Bruna Lima

(foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

O Brasil registrou nesta quinta-feira (10/9) mais 40.557 casos do novo coronavírus e mais 983 óbitos pela covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde, que já contabiliza, desde o início da pandemia, 4.238.446 pessoas infectadas e 129.522 vidas perdidas na luta contra a doença.

Com os números, a média móvel de mortes pela covid-19 dos últimos sete dias continua sendo a menor desde meados de maio, quando a pandemia começava a se expandir pelo país. Segundo cálculo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com os números atuais o índice está em 696 óbitos por dia. A média móvel de casos também está caindo com 28.326 registros diários.

Especialistas avaliam, no entanto, que o ritmo de queda pode estar comprometido pela baixa adesão ao distanciamento social. Pelas análises da plataforma InLoco, não há nenhum estado com índices de isolamento acima de 40% e, na última semana, os níveis ficaram ainda mais críticos, o que pode facilitar a disseminação do vírus e refletir um aumento de casos nos próximos dias. Houve, inclusive, um aumento da taxa de contágio da covid-19 com o fechamento da semana 36.

Na avaliação do Imperial College de Londres, o país chegou a registrar a menor marca desde a intensificação da pandemia, com Rt em 0,94, mas não conseguiu manter a queda e, na última atualização, subiu a taxa para 1, nível considerado de descontrole.

Estados

Com a falta de controle da transmissão do vírus, 23 estados já atingiram a marca de mil mortes cada. O Mato Grosso do Sul foi o último a atingir este patamar. O estado, que soma 1.024 óbitos, ocupa o 23º lugar do ranking dos estados que mais perderam vidas para a doença até o momento. Abaixo de Mato Grosso do Sul estão quatro estados que são os únicos com menos de mil mortes cada. São eles: Tocantins (773), Amapá (676), Acre (635), Roraima (607).

No topo da tabela, São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas unidades federativas com mais de 10 mil mortes. O estado paulista lidera o ranking negativo de mortes provocadas pela covid-19, com 32.104 vidas perdidas pelo novo coronavírus; no Rio são 16.871 vítimas.

Em seguida estão: Ceará (8.639), Pernambuco (7.792), Pará (6.289), Minas Gerais (6.009), Bahia (5.818), Rio Grande do Sul (3.929), Amazonas (3.874), Paraná (3.710), Goiás (3.627), Maranhão (3.550), Espírito Santo (3.314), Mato Grosso (3.025), Distrito Federal (2.843), Paraíba (2.590), Santa Catarina (2.483), Rio Grande do Norte (2.302), Alagoas (1.957), Sergipe (1.933), Piauí (1.931) e Rondônia (1.271).