Rio de Janeiro registra 201 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

AB Agência Brasil

(foto: REUTERS / Amanda Perobelli)

O Rio de Janeiro registrou, nas últimas 24 horas, 201 mortes, totalizando 16.871 óbitos no estado desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até esta quinta-feira (10), há 234.813 casos confirmados de covid-19 no estado. Há ainda 368 óbitos em investigação e 352 foram descartados. Entre os casos confirmados, 213. 962 pacientes se recuperaram da doença.

Infectados

A capital fluminense registra o número de infectados, com 94.896 casos confirmados acumulados da doença. Em seguida vem Niterói (11.817); São Gonçalo (11.203); Duque de Caxias ( 8.501); Belford Roxo (8.000); Macaé (7.295); Volta Redonda (5.805); Nova Iguaçu (5.621) e Angra dos Reis ( 4.906).

Óbitos

Do total de 16.871 mortes causadas por covid-19 no estado, o município do Rio de Janeiro também tem o maior número de óbitos (10.074). As cidades com maior número de óbitos, a seguir são: Duque de Caxias ( 673); São Gonçalo (667); Nova Iguaçu (535); São João de Meriti ( 405); Niterói (394); Campos dos Goytacazes (333); Belford Roxo (271); Itaboraí (205) e Volta Redonda (199).

Para obter o número total de infectados e mortes em todos os 92 municípios do Rio, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.