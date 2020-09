Empresário dono de rede de sacolões é morto a tiros em Minas Gerais

MM Matheus Muratori/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Luciano José dos Santos, de 43 anos, foi assassinado a tiros, na noite dessa quinta-feira (10/9), na porta de um sacolão na Avenida Mandaguari, Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima era dona da rede de sacolões Abastecer.



Segundo a Polícia Militar (PM), a partir de depoimento de testemunhas, o homem se preparava para deixar o local após fechar o sacolão quando foi surpreendido por um carro. A partir de então, ouviu-se os tiros contra ele.

Em seguida, os envolvidos no crime partiram em fuga. A PM foi acionada de imediato, mas chegou ao local e não encontrou maiores pistas sobre os autores. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Bairro Cristina, também em Santa Luzia, mas morreu no local.



A polícia ainda apura as motivações para o crime e tenta identificar e localizar os envolvidos no assassinato do empresário. Segundo a PM, testemunhas disseram que, além do sacolão, a vítima participava de negociações envolvendo ouro.