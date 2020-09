PMs são flagrados agredindo jovem durante abordagem em MG; veja vídeo

CD Camilla Dourado - Especial para o Estado de Minas

Um vídeo gravado por um morador de Três Corações, no Sul de Minas, mostra policiais militares agredindo um jovem de 19 anos durante abordagem. O fato teria ocorrido na quarta-feira (9/9) antes dos militares encaminharem o rapaz para a delegacia.



As imagens foram postadas nas redes sociais e causaram polêmica na cidade. O jovem está sentado no chão e um dos militares agride o rapaz com tapas na cabeça dele e o empurra. De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu quando a PM fazia uma operação por conta de denúncias de disparos de arma de fogo no bairro Nova Três Corações.

“Em dado momento, a equipe se deparou com a moto e o condutor novamente empreendeu fuga sentido a saída do bairro, onde o cerco estava montado. Quando o condutor se aproximou, ele tentou se desviar, mas a moto derrapou e virou de lado. Vindo a atingir a viatura policial” trecho do documento.

Como consta no registro, o jovem foi preso por direção perigosa e porte de drogas. Segundo a polícia, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. “Ele portava um cigarro parecido com maconha e disse que fugiu com medo de ter a moto apreendida. Ele ainda assumiu fumar maconha”, completa.

O advogado do rapaz, Josmar Lima Silva, contesta a versão da PM e diz que o cliente ouviu tiros e resolveu voltar quando teve a moto atingida pelo carro da polícia. “Ele tentou diálogo com os policias, mas a todo momento foi agredido. O caso vai ser encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para que as medidas legais sejam tomadas daqui para frente. E o que a família espera que a Polícia Militar dê o esclarecimento sobre o que aconteceu”, diz.

A defesa da vítima também explica que o jovem trabalha como motoboy e não estava com drogas. Por causa das agressões, ele sofreu uma pequena fratura no punho esquerdo. O jovem gravou um vídeo para mostrar a lesão e dizer que está com medo após a repercussão das imagens.

“E agora eu estou com medo. Depois da abordagem, o vídeo repercutiu muito. Os policiais viram na internet e vieram falar comigo para eu pensar bem se eu quisesse levar o caso pra frente”, afirma o rapaz. A Polícia Militar de Três Corações informou, por telefone, que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. O caso vai ser encaminhado à Justiça Militar.