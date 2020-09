Vice-prefeito de Uberaba morre de covid-19 aos 59 anos

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

O vice-prefeito de Uberaba, João Gilberto Ripposati, morreu de covid-19 na tarde desta sexta-feira (11). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Domingos, em Uberaba, onde lutou pela vida durante 14 dias.

Segundo informações de sua assessoria de imprensa, este ano, Ripposati, que não tinha comorbidades, teve dengue e chikungunya, mas havia feito exames recentemente e estava bem de saúde, até ser infectado pelo novo coronavírus.



A assessoria de imprensa do político destacou que durante a sua vida pública, Ripposati atuou na defesa das comunidades com responsabilidade e transparência.



Emocionado, o prefeito de Uberaba, Paulo Piau, gravou vídeo demonstrando condolências a toda a família de Ripposati e ressaltou a amizade deles, anterior à política.

O vice-prefeito de Uberaba foi internado em 28 de agosto, quando sentiu dores no estômago e dificuldades para respirar. Segundo a sua assessoria, ele começou a sentir os primeiros sintomas da COVID-19 10 dias antes.

“Já no dia 19, esteve em pronto socorro de hospital particular, onde passou por exames e foi medicado. No dia 22, recebeu a confirmação da testagem positiva e foi no dia 28, com dores no estômago e dificuldades para respirar, que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital São Domingos, onde permaneceu até seu óbito, na tarde de hoje (sexta-feira, 11)”, diz nota da assessoria de imprensa de Ripposati.



Ripposati era filho do servidor aposentado da Epamig João Ripposati e de Adélia de Carvalho Ripposati (in memoriam). Foi casado com Marilene Fernandes de Freitas Ripposati e teve três filhos, Gleidson, Kelly e Vinícius. Ele deixa também quatro netos: Alice, Francisco, Melissa e Elisa.



O velório segue os protocolos exigidos pela pandemia. O sepultamento acontece às 20h desta sexta-feira (11) no Cemitério São João Batista.

Emocionado, prefeito de Uberaba grava vídeo e falou sobre o amigo:



“Ele foi um grande companheiro. O meu relacionamento com Ripposati e sua família vem de muito tempo. Nós fomos companheiros de serviço na Fazenda Experimental Getúlio Vargas, na Fazenda Modelo e na Epamig. Nosso abraço de consternação a toda a sua família. Uberaba está de luto e um luto muito sincero porque João Gilberto foi uma pessoa maravilhosa, reta, digna e de caráter excepcional. Portanto, Uberaba perdeu um grande filho, que Deus o tenha. E que a gente continue aqui fazendo as orações pela família do João Gilberto Ripposati. Vai com Deus amigo”, disse emocionado, o prefeito de Uberaba, Paulo Piau.





Vida pública de Ripposati

Assim como seu pai, João Gilberto Ripposati foi funcionário público da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e, antes de ser político, sempre esteve à frente de vários trabalhos comunitários.



Em 1998, pelo PDT, concorreu a deputado federal alcançando 7.278, o que lhe garantiu uma suplência, na ocasião. Em 2016, foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Paulo Piau, com 75.251 votos. Já em 2018, pelo PTB disputou a eleição para deputado estadual e obteve 6.735 votos, não conseguindo eleger-se.



Esteve por quatro mandatos como vereador (1997 a 2000; 2001 a 2004; 2009 a 2012 e de 2013 a 2016). Foi autor de leis importantes no município de Uberaba que são referência nacional como o Projeto de Lei 7.058/99 Programa Plantando e Colhendo Saúde (Hortas Urbanas); Mutirão das escrituras que já atendeu a quase dois mil mutuários; Lei 9.638/2005 que instituiu o Casamento Comunitário, onde a cada ano mais de 100 casais se unem em matrimônio; Projeto de Lei 11.528/2013 quecriou a Farmácia Viva/ Fitoterápica; Programa de incentivo da soja na alimentação humana; Educação Alimentar (conscientização obesidade), entre vários outros voltados à comunidade.

"Teve papel fundamental na luta para instituir o Plano Diretor de Peirópolis desde 1997. Ripposati teve importante atuação na defesa da duplicação e melhorias na BR-050, especialmente no trecho urbano, em Uberaba”, diz nota da assessoria de imprensa de Ripposati.