Avião faz pouso forçado em rodovia e é retirado por guincho, em SP

CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Globo/Reprodução)

Uma cena inusitada ocorreu no Rodoanel de São Paulo, neste sábado. Um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado em um dos trechos da rodovia e acabou sendo, depois, retirado por um caminhão-guincho. Não houve feridos.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), o incidente ocorreu por volta das 10h e foi provocado por uma pane no motor. As causas da falha devem ser apuradas pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV).

A pista teve de ser totalmente fechada até que um caminhão-guincho chegasse ao local e retirasse a aeronave, que ficou intacta após o pouso. Não foram divulgados o nome do piloto nem a rota que ele seguia.