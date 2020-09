Sinal verde para os testes da vacina

A » Augusto Fernandes

(crédito: Vincenzo Pinto/AFP)

Os testes no Brasil da vacina para a covid-19 elaborada pela Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca serão retomados nesta semana. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou que a terceira e última etapa dos ensaios do imunizante em seres humanos fossem reativados no país. A decisão ocorreu depois que especialistas do órgão receberam a confirmação de que a vacina não havia sido responsável por uma reação adversa grave no organismo de uma voluntária do Reino Unido.

O estudo clínico da vacina da Universidade de Oxford teve de ser interrompido em todo o mundo na terça-feira, quando uma mulher britânica que recebeu o imunizante apresentou uma inflamação na medula espinhal conhecida como mielite transversa. Um processo de revisão feito pelas autoridades à frente da elaboração do imunizante, contudo, constatou que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a vacina e a infecção.

“Após avaliar os dados do evento adverso, a causalidade e o conjunto de dados de segurança gerados no estudo, a Anvisa concluiu que a relação benefício/risco se mantém favorável e, por isso, o estudo poderá ser retomado”, informou a agência, em comunicado oficial. “É importante destacar que a Anvisa continuará acompanhando todos os eventos adversos observados durante o estudo e, caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, tomará as medidas cabíveis para garantir a segurança dos participantes”, acrescentou a Anvisa.

Etapa final

Desde a suspensão temporária da testagem da vacina, a Autoridade Reguladora de Saúde de Medicamentos do Reino Unido, o Comitê Independente de Segurança do estudo clínico, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca deram início a um processo de revisão e chegaram, ontem, à conclusão de que é seguro a retomada da etapa final dos testes.

“O Comitê Independente internacional do estudo concluiu suas investigações e recomendou a retomada da vacinação nos estudos. Esse parecer foi também compartilhado com as agências regulatórias, que fazem suas devidas revisões e avaliações, definindo a conduta a ser seguida localmente. Os ensaios clínicos da vacina contra o novo coronavírus serão reiniciados no Brasil na próxima segunda-feira”, informou a AstraZeneca, também em nota.

A empresa garantiu que “todos os investigadores e participantes do estudo serão atualizados com as informações relevantes e isso será divulgado em registros clínicos globais, de acordo com o ensaio clínico e padrões regulatórios”. A AstraZeneca informou que cerca de 18 mil pessoas em todo o mundo já receberam as vacinas do estudo como parte do ensaio e reconheceu que, “em grandes ensaios como este, espera-se que alguns participantes não se sintam bem e todos os casos devem ser avaliados para garantir uma avaliação cuidadosa da segurança”.

“A AstraZeneca está comprometida com a segurança dos participantes do estudo e os mais altos padrões de ética e boas práticas em estudos clínicos”, afirmou a farmacêutica.

A informação de que a reação do organismo da voluntária do Reino Unido não ocorreu por conta da vacina foi revelada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, em entrevista à GloboNews. “O que é muito importante é que o comitê independente verificou que não há nexo causal. Não foi constatada nenhuma causalidade entre o que ocorreu e a testagem da vacina”, destacou.

Ainda segundo Torres, nenhum dos voluntários brasileiros das três vacinas que estão na fase final de testes no país apresentou algum tipo de reação adversa grave. Além da vacina de Oxford, estão sendo feitos ensaios clínicos no Brasil da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biontech, e de uma imunização desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. “Não temos registros de eventos adversos graves. Portanto, prosseguem os estudos não só da vacina de Oxford quanto das demais que se encontram na fase de número três”, afirmou.



Casos passam de 4,3 milhões

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 4.315.687 ontem, segundo levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, a pasta registrou mais 33.523 casos no país. O ministério ainda contabilizou mais 814 brasileiros mortos pela doença, o que elevou o acumulado de fatalidades por covid-19 no Brasil para 131.210. Por outro lado, o país já tem, ao menos, 3.553.421 recuperados da enfermidade.

São Paulo segue sendo a unidade da Federação com as estatísticas mais alarmantes da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 890.690 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 32.567 morreram por covid-19. Sozinho, o estado de São Paulo é responsável por quase 21% dos casos confirmados e aproximadamente 25% dos óbitos em todo o Brasil.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 1.501.010 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 59.090 mortes. O Rio de Janeiro conta com 240.776 pessoas infectadas e 16.985 óbitos. Em Minas Gerais são 250.190 infectados e 6,2 mil mortos. Já o Espírito Santo tem 119.354 ocorrências de covid-19 e 3.338 mortes

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 1.228.258 ocorrências da doença e 36.822 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Norte, com 578.636 pessoas infectadas e 14.159 óbitos.

A região Sul, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 506.241 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 10.355 óbitos.

Por fim, no Centro-Oeste são, pelo menos, 501.542 casos confirmados e 10.784 mortes. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem, no mínimo, 175.646 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 2.883 mortos pela doença. (AF)

EUA acabam com restrições a brasileiros

crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press - 29/6/16

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos divulgou um documento no qual retira as restrições para brasileiros entrarem no país. A determinação está em vigor desde o fim de maio, devido à pandemia da covid-19.

Na época, o Brasil tinha acabado de ultrapassar a Rússia e se tornado o segundo país com mais casos de covid-19 no mundo.

O documento será publicado amanhã, quando começará a valer. Além do Brasil, também deixam de ser barrados passageiros que partiram de China, Irã, Irlanda, Reino Unido e espaço Schenger (que inclui 22 países da União Europeia).

De acordo com o documento, serão implementadas medidas adicionais de segurança sanitária para conter o avanço da doença e apenas 15 aeroportos poderão receber os voos internacionais desses países.

“O encerramento deste esforço permitirá que os recursos de saúde pública sejam mais efetivamente priorizados para outros esforços de contenção e mitigação e vai estimular viagens aéreas. Este aviso não afeta outras medidas de saúde pública, que permanecerão em curso pelo tempo que for apropriado”, afirma o documento.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mais mortes provocadas pelo novo coronavírus. Ao todo, somam 193 mil mortes e 6,1 milhões de casos.



Praias cheias no Rio

Sob sol intenso, calor de 31°C e sensação térmica ainda maior, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro lotaram novamente, ontem, embora menos do que no fim de semana anterior, que emendou com o feriado da Independência do Brasil e permitiu que, com três dias de folga, mais turistas visitassem ao Rio. Mesmo com menos gente, a aglomeração voltou a acontecer pelo menos nas praias de Copacabana e Ipanema. Desde março, está proibido permanecer na areia das praias do Rio, e a prefeitura alega que tem fiscalizado regularmente os locais.