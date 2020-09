Casos passam de 4,3 milhões

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 4.315.687 ontem, segundo levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, a pasta registrou mais 33.523 casos no país. O ministério ainda contabilizou mais 814 brasileiros mortos pela doença, o que elevou o acumulado de fatalidades por covid-19 no Brasil para 131.210. Por outro lado, o país já tem, ao menos, 3.553.421 recuperados da enfermidade.

São Paulo segue sendo a unidade da Federação com as estatísticas mais alarmantes da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 890.690 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 32.567 morreram por covid-19. Sozinho, o estado de São Paulo é responsável por quase 21% dos casos confirmados e aproximadamente 25% dos óbitos em todo o Brasil.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 1.501.010 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 59.090 mortes. O Rio de Janeiro conta com 240.776 pessoas infectadas e 16.985 óbitos. Em Minas Gerais são 250.190 infectados e 6,2 mil mortos. Já o Espírito Santo tem 119.354 ocorrências de covid-19 e 3.338 mortes

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 1.228.258 ocorrências da doença e 36.822 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Norte, com 578.636 pessoas infectadas e 14.159 óbitos.

A região Sul, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 506.241 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 10.355 óbitos.

Por fim, no Centro-Oeste são, pelo menos, 501.542 casos confirmados e 10.784 mortes. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem, no mínimo, 175.646 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 2.883 mortos pela doença. (AF)