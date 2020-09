EUA acabam com restrições a brasileiros

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press - 29/6/16)

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos divulgou um documento no qual retira as restrições para brasileiros entrarem no país. A determinação está em vigor desde o fim de maio, devido à pandemia da covid-19.

Na época, o Brasil tinha acabado de ultrapassar a Rússia e se tornado o segundo país com mais casos de covid-19 no mundo.

O documento será publicado amanhã, quando começará a valer. Além do Brasil, também deixam de ser barrados passageiros que partiram de China, Irã, Irlanda, Reino Unido e espaço Schenger (que inclui 22 países da União Europeia).

De acordo com o documento, serão implementadas medidas adicionais de segurança sanitária para conter o avanço da doença e apenas 15 aeroportos poderão receber os voos internacionais desses países.

“O encerramento deste esforço permitirá que os recursos de saúde pública sejam mais efetivamente priorizados para outros esforços de contenção e mitigação e vai estimular viagens aéreas. Este aviso não afeta outras medidas de saúde pública, que permanecerão em curso pelo tempo que for apropriado”, afirma o documento.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mais mortes provocadas pelo novo coronavírus. Ao todo, somam 193 mil mortes e 6,1 milhões de casos.