Praias cheias no Rio

Sob sol intenso, calor de 31°C e sensação térmica ainda maior, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro lotaram novamente, ontem, embora menos do que no fim de semana anterior, que emendou com o feriado da Independência do Brasil e permitiu que, com três dias de folga, mais turistas visitassem ao Rio. Mesmo com menos gente, a aglomeração voltou a acontecer pelo menos nas praias de Copacabana e Ipanema. Desde março, está proibido permanecer na areia das praias do Rio, e a prefeitura alega que tem fiscalizado regularmente os locais.