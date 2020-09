Mortes por covid-19 passam de 131,6 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Amanuel Sileshi/AFP)

O Brasil registrou, ontem, mais 14.768 casos do novo coronavírus e mais 415 mortes pela covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde, que já contabiliza, desde o início da pandemia, 4.330.455 pessoas infectadas e 131.625 vidas interrompidas na luta contra a doença. Por outro lado, o país já tem ao menos 3.573.958 recuperados da enfermidade.

Com os números, a média móvel de mortes pela covid-19 dos últimos sete dias apresenta uma tendência de queda. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com os indicadores atuais, o cálculo está em 711 fatalidades por dia (diminuição de 14% em relação à média dos sete dias anteriores). A média móvel de casos também está caindo, com 27.562 registros diários, uma baixa de quase 30% em comparação com o índice observado há uma semana.

São Paulo continua como a unidade da Federação com as estatísticas mais altas da pandemia, responsável por quase 21% dos casos confirmados e aproximadamente 25% dos óbitos pela enfermidade em todo o Brasil. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 892.257 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 32.606 morreram por covid-19.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 1.506.559 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 59.218 mortes. O Rio de Janeiro conta com 242.491 pessoas infectadas e 16.990 óbitos. Em Minas Gerais são 252.263 infectados e 6.276 mortos. Já o Espírito Santo tem 119.548 ocorrências de covid-19 e 3.346 mortes.

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 1.230.941 ocorrências da doença e 36.938 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência, aparece a região Norte, com 580.211 pessoas infectadas e 14.216 óbitos.

A região Sul, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 508.819 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 10.407 óbitos. Por fim, no Centro-Oeste são pelo menos 503.925 casos confirmados e 10.846 mortes. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem, no mínimo, 176.837 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 2.899 mortos pela doença.

Agências do INSS seguem fechadas

O desembargador federal Peixoto Júnior, da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF3), determinou a “suspensão da reabertura das agências do INSS em 14 de setembro de 2020, bem como das atividades presenciais, com a manutenção do trabalho remoto”.

Na decisão, o magistrado determina que não haja retorno ao trabalho presencial, “até futura reanálise do quadro pelas autoridades de saúde, novas vistorias e apresentação de plano eficaz e seguro de retomada dos trabalhos, bem como testagem eficaz para covid-19 de todos os servidores do INSS do estado de São Paulo”.

Ele atendeu ao pedido do Sindicato dos Trabalhadores no Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo. E entendeu que “há a presença de risco de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, aliado, ainda, com a fumaça do bom direito, revelada pelo princípio da precaução”.