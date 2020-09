SP registra queda em internações por covid-19 há oito semanas

AB Agência Brasil

Pela oitava semana consecutiva, o estado de São Paulo vem registrando queda no número de novas internações por covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Ou seja, caiu o número de pessoas que chegam a cada dia para se internar por complicações causadas pelo novo coronavírus.

Na 37ª Semana Epidemiológica, que corresponde ao período entre 6 e 12 de setembro (sábado), o estado contabilizou a média móvel de 1.303 novas internações a cada dia, queda de 8% em relação à semana anterior, quando foram contabilizadas 1.418 novas internações por dia.

Com isso, o estado volta a se aproximar do que estava ocorrendo em maio, na 19ª Semana Epidemiológica (entre os dias 3 e 9 de maio), quando foi contabilizada a média de 1.311 internações por dia.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado está hoje (14) em torno de 51,1% e em 50,8% na Grande São Paulo, a taxa mais baixa desde o início da pandemia. Segundo Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, nenhuma região do estado paulista tem taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 65%.

Conforme a Agência Brasil revelou ontem , o estado de São Paulo vem registrando queda também na média móvel de óbitos e de casos por coronavírus. Os números ainda são altos. Mas estão em queda há cinco semanas na média móvel de óbitos e há duas semanas na média móvel de casos. A média móvel é calculada somando o total de casos da semana e dividindo pelo número de dias.

Em relação a óbitos, o estado contabilizou 1.254 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, uma média móvel de 179 novos óbitos por dia, queda de 8% em relação à semana anterior.

O estado contabilizou ainda 37.605 novos casos confirmados do novo coronavírus na 37ª Semana Epidemiológica, uma média móvel de 5.372 casos por dia, o que representou queda de 27%.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a queda dos indicadores ocorre em todas as regiões do estado paulista.

Casos

Balanço divulgado hoje (14) pela Secretaria estadual da Saúde, revela que o estado contabilizou, nas últimas 24 horas, 36 novas mortes e 1.092 novos casos de coronavírus. Os números costumam ser mais baixos nos balanços divulgados aos domingos e às segundas-feiras, pois costuma ocorrer um represamento e um atraso nas notificações aos finais de semana.

Com isso, o estado soma, desde o início da pandemia, 893.349 casos confirmados do novo coronavírus, com 32.642 mortes. Do total de casos diagnosticados, 751.811 pessoas estão recuperadas.

Há 10.252 internadas em todo o estado, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo que 4.426 delas estão em estado grave.