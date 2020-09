Posse após 3 meses de interino

IS Ingrid Soares

Após três meses como ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello será empossado oficialmente no cargo em uma solenidade no Palácio do Planalto amanhã, às 17h. A informação foi confirmada, ontem, ao Correio pela assessoria de imprensa do Planalto em meio ao registro de 132.006 mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Nascido no Rio de Janeiro e formado na Academia Militar das Agulhas Negras, como general, Pazuello comandou a Divisão do Exército. Ele foi nomeado ministro interino em 3 de junho, após o médico Nelson Teich ter pedido demissão do cargo e, desde então, é alvo de críticas da opinião pública e de especialistas que defendem um profissional técnico para comandar a pasta.

Desde que assumiu interinamente a Saúde, o presidente Jair Bolsonaro vinha fazendo reiterados elogios ao ministro. No entanto, no começo de julho, o chefe do Executivo chegou a indicar que o militar não ficaria no posto. “Ele está fazendo um excelente trabalho e está realmente funcionando. Ele é ruim de imprensa, mas em compensação, é excelente como gestor da saúde. A gente precisa há muito tempo de alguém com esse perfil lá. Mas é um nome que não vai ficar para sempre”, declarou à época.

Dias depois, Bolsonaro voltou a acenar ao chefe interino da pasta, dessa vez, ressaltando que o mesmo tem atendido a “quase tudo”. E negou que o ministério estivesse militarizado. “Ele (Pazuello) levou 15 militares para lá. A equipe dele, por coincidência, era formada por militares. É igual a mim: quando escolhi o vice, escolhi o general (Hamilton Mourão). O pessoal tem de ver se o ministério está dando errado, não interessa se o cara é militar. Ou o cara bota a casa em ordem, ou dá lugar para outro”.

Mais mortes por milhão de habitante

Com mais 381 mortes por covid-19, o Brasil acumula 132.006 vidas perdidas. Segundo dados da plataforma World o Meters, o país ultrapassou o Reino Unido e se tornou a nação do G20 com mais óbitos por milhão de habitante. Mais 15.155 casos foram incluídos, ontem, no balanço do Ministério da Saúde, que soma 4.345.610 de infectados. São Paulo lidera o ranking de fatalidades, com 32.642 vítimas. Em seguida estão: Rio (17.003), Ceará (8.698), Pernambuco (7.888), Pará (6.368), Minas Gerais (6.286) e Bahia (5.999). (Bruna Lima e Maria Eduarda Cardim)