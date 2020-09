Jovem é mordida pelo namorado ao defender pitbull em Belo Horizonte

Ed Estado de Minas

(crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma adolescente de 16 anos precisou ser hospitalizada após ser agredida pelo namorado, de 18, no último domingo. O crime ocorreu no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, depois que ela tentou defender o cachorro de estimação do rapaz.



De acordo com a Polícia Militar (PM), no Hospital João XXIII, onde era atendida, a vítima contou que mora com o jovem e que, naquela manhã, estavam se preparando para passear com o animal, da raça pitbull, na Barragem Santa Lúcia.

Em determinado momento, o cachorro se soltou e subiu no sofá da casa. Revoltado, o namorado dela começou a agredir o animal e ela tentou intervir para defende-lo. Foi quando o rapaz passou a agredi-la também. A adolescente chegou a desmaiar e o espancamento só parou quando uma vizinha chegou ao local e separou a briga. O agressor fugiu.

Conforme a PM, o rapaz chegou a morder os dois braços da adolescente, que também teve o nariz quebrado, um corte de faca no calcanhar direito e também apresentava inchaço em um dos olhos. A ocorrência foi registrada na Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).