Homem é flagrado agredindo e tentando atropelar a ex em Goiânia; veja vídeo

JG Jéssica Gotlib

Um homem de 25 anos foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a ex-namorada em uma rua de Goiânia, na última segunda-feira (14/9). As imagens mostram que a vítima estava prestes a sair de moto, quando o agressor chegou desferindo pontapés nela. Logo depois, ele empurra a jovem contra um muro e dá um soco. Depois de jogá-la no chão e bater, o rapaz sai de cena e volta com um pedaço de madeira, com o qual tenta atingir a mulher, que consegue empurrá-lo para se defender.



No fim, ele joga a ex-namorada no chão e parece desistir da violência quando outros dois homens chegam para ajudá-la. Porém, ao entrar no caminhão que dirigia, o homem joga o carro contra a vítima que estava em cima da calçada, mas ela consegue desviar. Um outro rapaz que acompanhava o agressor apenas assistiu as agressões, sem tentar impedir a violência.

Agressor está detido

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. O acusado já tinha ameaçado a mulher e descumpriu uma medida protetiva determinada anteriormente pela Justiça. "É muito ruim tudo isso. Eu nunca imaginei que ele teria coragem. Eu sabia que ele tinha coragem de fazer, mas eu não sabia que ele teria coragem de fazer tamanha covardia. Eu nunca que teria coragem de fazer uma coisa dessas com ele", disse a vítima em entrevista à TV Anhanguera.



Ela contou que teve um relacionamento de sete anos com o agressor, mas que se separaram no ano passado, o que deixou o rapaz inconformado. Quando a vítima começou um novo relacionamento, o ex-namorado passou a ameaçá-la de morte. “Depois que eu morrer que eles vão querer fazer alguma coisa? Isso não é justo. (...) Eu quero justiça. Eu preciso de justiça! Eu preciso!”, implorou.



Segundo a Deam, o agressor foi encontrado na própria casa na noite de terça-feira (15/9) e está à disposição da Justiça, que deve determinar se mantém a prisão preventiva.