Mourão nega querer identificar "opositor" e marca reunião com diretor do Inpe

CS Carinne Souza

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Depois de apontar a existência de um "opositor do governo" no Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe) sobre as queimadas que atingem os biomas nacionais, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, marcou reunião com o presidente do órgão, Darcton Policarpo Damião, para a tarde desta quarta-feira (16/9). A reunião é para tratar da qualidade dos dados sobre as queimadas.

Mourão declarou nessa terça-feira (15) que alguém no órgão que faz oposição ao governo divulga os dados somente quando o dado é ruim. "Quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga, entendeu?”, disse. O vice-presidente também afirmou que a identidade do "opositor" não será divulgada.

Além disso, o vice relatou "divergência" sobre os dados que recebe do Instituto. "Eu recebo o relatório toda semana. Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, entre janeiro e agosto. Agora, o Inpe não divulga isso. Por quê?”, indagou.

De acordo com o Inpe, a Amazônia teve 20.485 focos de queimadas somente na primeira quinzena de setembro contra 19.925 registros coletados nos 30 dias do mesmo mês, no ano passado.