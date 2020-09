Acusação de agressão à namorada faz Atlético desistir de contratar atacante

PS Philipe Santos

O Atlético Mineiro não vai mais contratar o atacante colombiano acusado de agredir a namorada. A desistência da contratação de Sebastian Villa, 24 anos, foi confirmada pelo presidente do clube Sergio Sette Camara nas redes sociais após forte pressão da torcida contra a contratação.

Os torcedores do time rejeitaram a contratação do atacante por meio das redes sociais por causa denúncia feita, em abril, pela ex-namorada do jogador Daniela Cortés. Segundo ela, Villa a agredia física e verbalmente. À época, a companheira do colombiano alegou ter perdido um bebê como consequência da violência doméstica. O caso ainda está sob investigação, mas o atacante foi afastado pelo Boca desde então.

Após várias manifestações, Sette Camara também usou as redes sociais para anunciar a desistência. “O Atlético do futuro precisa de pilares sólidos que estão além das quatro linhas. Comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar, mas a palavra final é minha. Não vai vir também. #vireessejogo”, escreveu, no Twitter, o mandatário.

Caso Thiago Neves

Villa foi indicado ao Atlético pelo técnico argentino Jorge Sampaoli assim como Thiago Neves, outro nome que o clube desistiu após rejeição da torcida no início da semana. Na segunda-feira (14/9), o clube desistiu de fechar com o meia em função da repercussão negativa que o acordo, até então verbal, teve nas redes sociais pelo histórico de provocações do ex-Cruzeiro.



Nos ultimos anos o Clube vêm cometendo erros sistemáticos contra as mulheres e reafirmamos que não aceitamos nem queremos mais jogadores desse tipo em nosso elenco.

Novamente convocamos a torcida e até os jogadores a se posicionarem contra a vinda desse jogador. — Galo Antifa (@AntifaGalo) September 16, 2020