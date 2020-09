Advogado de Deus, Capeta e Capitã Cloroquina: veja nomes curiosos das eleições

CB Correio Braziliense

Nomes curiosos das eleições municipais - (crédito: Reprodução/TSE)

Como de costume, nas eleições deste ano há vários nomes curiosos na corrida por um cargo público. Nas disputas por prefeituras e cargos de vereador, os candidatos utilizam, nas urnas, nomes os apelidos pelos quais são conhecidos nas cidades.

Por isso, há dezenas de professores, cabeleireiras, manicures e pastores — só para citar alguns — na campanha eleitoral. Mas há candidatos que vão além da profissão ou de como são conhecidos, e apostam em nomes diferentes para se destacar.

O Correio separou alguns dos nomes presentes no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que se destacam. Pelo Avante-RJ, a Capitã Cloroquina — remédio sem eficácia contra a covid-19 que acabou politizado — é um exemplo. Há ainda o Advogado de Deus (PP-RJ) e o Capeta (PSB-PA).

Todos eles ainda são pré-candidatos e aguardam julgamento do TSE para aprovar a candidatura. Na quarta-feira (16/9), terminou o prazo para os partidos políticos definirem os candidatos das eleições municipais de 2020. O Distrito Federal é o único do lugar do país em que não há a disputa municipal.

Confira alguns nomes curiosos:

São Paulo

Alexandre Pires Pica Pau (Cidadania) - Aluminío (SP)

Donizete Gato Preto (PDT) - Alumínio (SP)

Zé Perninha (PSDB) - Analândia

Ângela do Zé Rolinha (PODE) - Guaimbê

Pool (Cidadania) - Alumínio (SP)

Tôto da Center Musiky (PDT) - Araçoiaba da Serra (SP)

Chupeta (PSDB) - Arealva (SP)

Dr. Sobrancelha (PCdoB) - Campinas (SP)

Palmeirense (Avante) - Campo Limpo Paulista (SP)

Motorista Misericórdia (Avante) - Campo Limpo Paulista (SP)

Trufa do Cachorro Quente (Cidadania) - Catiguá (SP)

Bobó Baiano da Oficina (Pros) - Cosmópolis (SP)

Ney da dupla Rud e Ney (PSB) - Ibaté (SP)

Xuxa da Capela (PTB) - Ipuã (SP)

Sandro Mil Grau (PSD) - Mairiporã (SP)

Santo BBB (PSL) - Olímpia (SP)

Kbça (PMN) - Salto (SP)

Acre

Chega Mais (PSol) - Tarauacá (AC)

Amazonas

Careca Sheik (MDB) - Anori (AM)

Amapá

Sal do V (PRTB) - Macapá (AP)

Clebe Pode Crê (Republicanos) - Oiapoque (AP)

Pará

Capeta (PSB) - Salinópolis (PA)

Bahia

Tchaka Tchaka (PT) - Baixa Grande (BA)

Minas Gerais

Dudu Cremoso (MDB) - Araújos (MG)

Itamar Boi (MDB) - Araújos (MG)

Gordinho da Usina (PP) - Bambuí (MG)

Pé de Pato do Lixo (PODE) - Bambuí (MG)

Adriano Pirulito (DEM) - Cana Verde (MG)

Dilma do Povão (PTC) - Dores de Guanhães (MG)

Ferreira do Suvacão (Patriota) - Dores de Guanhães (MG)

Enia da Toca da Onça (PSL) - Gouveia (MG)

Quinzinho da Água Parada (PSL) - Gouveia (MG)

Pipi de Jorge (PSD) - São Gonçalo do Rio Preto (MG)

Agenor Passa Régua (Avante) - Tarumirim (MG)

Madurão (Avante) - Tarumirim (MG)

Rio de Janeiro

Tadeu Tô Contigo (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Alessandro Fuscão (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Ricardo Fucinho (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Valéria Minha Prima (PSD) - Maricá (RJ)

Advogado de Deus (PP) - Rio de Janeiro (RJ)

Capitã Cloroquina (Avante) - Rio de Janeiro (RJ)

Sallim Solução Amor no Coração (Avante) - Rio de Janeiro (RJ)

Paraná

Herminho Anão da VGC (PV) - Ponta Grossa (PR)

Professor Goiaba (PV) - Ponta Grossa (PR)

Sergipe

Diazepam (PSDB) - Aracajú (SE)

Mãe Gorda do Povo (PSDB) - Aracajú (SE)