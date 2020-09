SP registra 7.393 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

AB Agência Brasil

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, 219 mortes e 7.393 novos casos de covid-19. Com isso, desde o início da pandemia, o estado soma 33.472 óbitos e 916.821 casos da doença.

Com os dados de hoje, o estado vem mantendo, durante a 38ª Semana Epidemiológica - que teve início no domingo (13) e se estende até o próximo sábado (19) -, estabilidade nos indicadores, com tendência de pequena queda em relação à semana anterior.

Do total de pessoas diagnosticados desde o início da pandemia, 769.932 já estão recuperadas, sendo 100.980 delas após internação.

Há 10.222 pacientes internados em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 4.271 deles em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 49,6% no estado e de 49% na Grande São Paulo.