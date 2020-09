Pastor morre com sinais de afogamento em casa de prostituição

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV TEM)

A Polícia Civil investiga a morte de um pastor de 56 anos. Ele foi encontrado desacordado em uma casa de prostituição no município de Assis, em São Paulo. Apesar de ter sido socorrido com vida, o homem morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.



Segundo o boletim de ocorrência, os amigos do pastor relataram à polícia que foram com ele em um estabelecimento chamado Boate Maçã do Amor, na madrugada do último sábado (12/9).



Passado um tempo no local, os amigos deram falta da vítima. Ao procurá-lo, o grupo encontrou o homem ao lado da piscina, recebendo massagem cardíaca de uma pessoa desconhecida.



A hipótese levantada pela polícia é que ele tenha se afogado na piscina da boate.



Socorro e investigação



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA de Assis, mas não resistiu.



O delegado de plantão determinou a apreensão dos aparelhos celulares da vítima e dos amigos que estavam com ele, além de solicitar que a boate fosse periciada e que o corpo do pastor fosse submetido a exame toxicológico e dosagem alcoólica.