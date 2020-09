Aprovada criação de Cadastro Nacional de Estupradores

NB Natália Bosco*

(crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

O projeto do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro foi aprovado pelo Senado este mês. De autoria do deputado Hildo Rocha (MDB/MA), o cadastro traz a proposta de guardar informações de características físicas, impressões digitais, DNA, fotos e endereço residencial de condenados por estupro. A ideia é ajudar as polícias judiciárias de todo o país na investigação de crimes sexuais em caso de reincidência.



O parlamentar Hildo Rocha conta que apresentou o projeto de lei (PL 5618/2016) em 2015 e explica que a idealização do cadastro foi motivada pelo aumento do número de crimes de violência sexual. “Muitos condenados por estupro são reincidentes depois que estão em liberdade. E muitas vezes o criminoso se muda de local depois que paga a pena porque está mal visto naquela região onde mora. Então, ele vai para outra cidade, outro estado, mas continua cometendo o crime, porque isso é quase uma doença, segundo a ciência. E as autoridades daquele novo local não sabem que, ali, tem um possível criminoso que poderia está sendo acompanhado. Além desse cadastro ajudar na prevenção, porque isso é uma forma de prevenir, também vai ajudar a encontrar de forma rápida a pessoa que cometeu o crime”, esclarece o deputado.



Base de dados

O cadastro será acessível por todas as polícias judiciárias do Brasil, que poderão acessar toda a base de dados associados a pessoas condenadas por estupro. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia Judiciária, Rafael Sampaio, diz que o cadastro pode ajudar a acelerar a investigação de casos como o de Marinésio. “É muito frequente nos crimes sexuais haver uma reiteração de conduta, a gente pode citar até como exemplo o recente caso, aqui, do Marinésio, aquele caso em Planaltina, onde o indivíduo praticava de forma reiterada, até com modus operandi semelhante, em algumas cidades diferentes crimes de violência sexual”, observou. Para o delegado, “quando se tem um cadastro desse que facilita tanto a apresentação fotográfica à vítima de suspeitos que praticaram crimes semelhantes, como mesmo um confronto de perfis genéticos, isso facilita muito a investigação e proporciona que indivíduos que, muitas vezes, praticaram crimes em outros estados sejam mais facilmente identificados no segundo estado onde ele praticou o delito.”



Tanto o deputado Hildo Rocha quanto Rafael Sampaio concordam que o banco de dados pode trazer um conforto para a vítima. “A vítima demora para se recuperar desse crime, são anos de terapia. Ela (a vítima) não quer que aquilo aconteça com outras pessoas, essa é sua preocupação. E saber de uma medida de prevenção a esses crimes pode ajudar a trazer conforto para a vítima”, diz o parlamentar.

“Sem dúvidas, esse tipo de ferramenta vem para somar. O que a vítima e a sociedade desejam é a responsabilização do criminoso. Na verdade, o que desejam é que não acontecesse o crime. Mas como acontece, o Estado precisa ter ferramentas para coibir a sensação de impunidade que alimenta a violência. Então, na medida que nós criamos os instrumentos, nós facilitamos a investigação e a punição dos responsáveis. Isso, em determinada medida, faz com que diminua esse tipo de violência, porque o indivíduo sabe que a sua responsabilização hoje é muito mais fácil do que era há 10 anos”, completa Rafael.



Hildo Rocha explica, porém, que o tempo de criação do cadastro será longo e levará uma média de dois a três anos para juntarem todas as informações.