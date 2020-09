Mourão rebate França e diz que Guiana Francesa tem garimpo ilegal

ST Sarah Teófilo

(crédito: Romerio Cunha/Vice-Presidência/AFP)

Em transmissão ao vivo para discutir a defesa da Amazônia, nesta sexta-feira (18/9), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), aproveitou para alfinetar o governo francês após críticas em relação ao desmatamento no país. “Sobre o relatório do desmatamento e opinião do primeiro-ministro francês, de que o acordo Mercosul não deve ser ratificado pelo parlamento francês por causa da questão do desmatamento, vamos lembrar que na Guiana Francesa temos desmatamento e garimpo”, disse.

Ele repetiu a informação em outro momento durante a transmissão. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, publicou em seu perfil no Twitter que um relatório sobre desmatamento no Brasil apresentado ao governo confirma a posição da França de se opor ao projeto de acordo da União Europeia-Mercosul da forma como está. “A consistência dos compromissos ambientais do nosso país e da Europa depende disso”, escreveu.

La déforestation met en péril la biodiversité et dérègle le climat.

Le rapport remis par Stefan Ambec conforte la position de la France de s’opposer au projet d’accord UE-Mercosur, en l’état.

Il en va de la cohérence des engagements environnementaux de notre pays et de l'Europe. pic.twitter.com/MhMp4iXmlJ — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 18, 2020

Depois de “alfinetar” o outro governo, Mourão disse que não iria “colocar a discussão nesse nível”. “Vou colocar é que nós temos que trabalhar por meio da diplomacia e por meio das nossas operação de comando e controle no sentido da diplomacia para termos o canal de diálogo aberto e mostrar que o acordo Mercosul-União Europeia não favorece só os países do Mercosul. (...) Favorece a ambos”, afirmou.

Um acordo preliminar foi assinado no ano passado, e agora o cenário ambiental no Brasil trava o momento de selar parceria. Ainda em agosto do ano passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, se opôs ao acordo comercial em meio a uma crise diplomática após declarações do presidente Jair Bolsonaro minimizando preocupação sobre mudanças climáticas. Em junho deste ano, Macron voltou a reiterar posição.