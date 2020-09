Dois cães farejam cocaína em caminhonete do Mato Grosso do Sul em Minas

MP Mateus Parreiras - Estado de Minas

(crédito: Polícia Federal)

Em uma operação coordenada de Mato Grosso e de Minas Gerais, forças federais e estaduais interceptaram neste sábado (19) um suspeito de tráfico com 21 quilos de pasta base de cocaína em compartimento secreto de uma caminhonete Toyota Hi-Lux. Foi necessário a utilização de dois cães farejadores para localizar o entorpecente.

A ação coordenada se deu entre a Polícia Federal de Três lagoas, no Mato Grosso do Sul, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que envolve as polícias Federal, Militar e rodoviárias.

Após o recebimento das informações da FICCO, diligências foram empreendidas no município de Três Lagoas/MS e foi localizado o suspeito conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux. Em inspeção veicular, com o apoio dos cães detectores de droga do canil da Delegacia da PF, foram localizados cerca de 21kg da droga escondidos em um compartimento preparado especificamente para ocultação de ilícitos.

O suspeito confessou a prática criminosa para os policiais, informando que pegou o veículo carregado em Ponta Porã (MS) e o levaria para o estado de Minas Gerais.