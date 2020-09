Corpo de mulher desaparecida é encontrado carbonizado após incêndio em mata fechada

LK Larissa Kumpel - Estado de Minas

(crédito: Arquivo Pessoal)

O corpo de mulher de 69 anos foi encontrado carbonizado em mata fechada, na manhã deste sábado (19), no Bairro Palha da Rocha, na Zona Rural de Maria da Fé. Maria Piedade Marques estava em sua propriedade, na tarde anterior, montando cercas com seu namorado, quando ele ouviu o grito dela de longe “o fogo tá vindo”. Em seguida, perdeu a namorada de vista.

O Corpo de Bombeiros que estava empenhado em combater o incêndio na vegetação da região iniciou as buscas pela idosa no fim da tarde de sexta-feira (18).

As causas do fogo ainda não foram confirmadas. Maria Piedade tinha diabetes, pressão alta e estava com o pé machucado, o que pode ter dificuldade a fuga das chamas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Itajubá (MG).

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, as buscas foram interrompidas após as 3h da manhã pela falta de visibilidade no local. O corpo foi encontrado às 7h deste sábado por familiares da vítima. O local permaneceu isolado até a perícia chegar.