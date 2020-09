Minas Gerais se aproxima de 270 mil casos confirmados de coronavírus

Ed Estado de Minas

(crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Neste sábado (19), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG), Minas Gerais passou a marca de 268 mil casos confirmados de coronavírus. Ao todo, 268.009 pessoas já se infectaram pela covid-19, sendo 2.824 notificações registradas nas últimas 24 horas, dado 30,1% menor do que o registrado no sábado anterior (12). O número de óbitos provocados pela doença chega a 6.656, sendo 82 registrados pela pasta de sexta para sábado.

Até essa sexta-feira (18), o novo coronavírus havia feito vítimas em 570 de 853 municípios de Minas (66,8%). A virose já havia se alastrado para 842 localidades do estado (98,7%). As internações totalizam 26.531, enquanto 238.654 mineiros cumprem isolamento domiciliar. As dez cidades com mais mortos pela covid-19, até então, eram:

Belo Horizonte: 1.158

Uberlândia: 502

Contagem: 340

Governador Valadares: 235

Betim: 193

Juiz de Fora: 191

Ipatinga: 168

Ribeirão das Neves: 130

Uberaba: 121

Montes Claros: 111

A média de idade dos óbitos confirmados, até essa sexta-feira (18), é de 74 anos, sendo a maioria (57%) do sexo masculino. A maior parte das vítimas sofre de comorbilidades (74%), como diabetes, doenças respiratórias, renais e cardiopatias. Pardos e negros respondem por 54% das mortes. Brancos, por 39%. Amarelos, indígenas somam 1% das vítimas. A porcentagem de mortos cuja raça não foi informada é de 7%.