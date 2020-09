Estátua de Ariano Suassuna é derrubada em ato de vandalismo no Recife

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A estátua do escritor Ariano Suassuna, localizada na Rua da Aurora, área central do Recife, amanheceu depredada e caída, nesta segunda-feira (21/9), após ato de vandalismo. A escultura faz parte do Circuito da Poesia. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) informou que enviará equipes ao local para verificar a extensão dos danos e analisar a maneira de reparar o equipamento.

O Circuito conta com 16 esculturas nas ruas centrais da capital pernambucana. A estátua de Ariano tem 1,8 metros e foi incorporada ao Circuito em 2017. Atualmente, a escultura do escritor fica em frente ao Teatro Arraial Ariano Suassuna.

Segundo a Emlurb, a recuperação de monumentos, pontes e edificações públicas que sofreram ações de pichações e vandalismo tem um custo de R$ 2 milhões por ano. A autarquia informou que, com este valor, seria possível construir duas Upinhas, um escola padrão ou a implantação de 1.700 novos pontos de iluminação em LED.