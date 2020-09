SP Sarah Paes*

Tatiane Carrer, Paulo Vasconcelos, Cauê Prado, Gabryel Padro, Richard Dehring, Natália Nunes na sacada de seu apartamento com o vizinho James Russo ao fundo. - (crédito: Arquivo Pessoal/ Paulo Vasconcelos)

Durante a pandemia da covid-19, várias histórias de amizade e solidariedade se destacam em meio as incertezas do vírus e o isolamento social. No centro histórico de Porto Alegre, na Avenida Salgado Filho, uma inesperada amizade entre vizinhos de janela viralizou nas redes sociais após ser contada em quadrinhos.

De um lado, seis jovens que moram no sexto andar de um prédio (Tatiane Carrer, Paulo Vasconcelos, Cauê Prado, Gabryel Padro, Richard Dehring e Natália Nunes), do outro lado da movimentada avenida, James Russo, 62 anos, um senhor aposentado que mora sozinho com seus dois gatos, Urraca e Rupert, no sétimo andar.

A amizade começou no dia em que James puxou conversou com os jovens pela janela para elogiar a decoração da festa junina que o grupo preparou apenas para os moradores da casa. Com a sacada enfeitada James acenou e os vizinhos começaram a conversar.

Arraial dos colegas de apartamento Tatiane Carrer, Paulo Vasconcelos, Cauê Prado, Gabryel Padro, Richard Dehring e Natália Nunes em Porto Alegre. (foto: Arquivo Pessoal/ Paulo Vasconcelos)

Dias depois, o senhor mandou entregar na casa do grupo um bolo. No cartão, James explicava o motivo: “Aos meus vizinhos do sexto andar e novos amigos. Queridos, estive de aniversário e passei sozinho na pandemia. Então comam este bolinho para comemorar comigo. Um abraço, James.”

Depois do bolo, os vizinhos enviaram de presente para James uma cesta de café da manhã. Para agradecer, o vizinho mais velho enviou flores para os jovens. A partir daí os vizinhos fizeram um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com o nome “Sexto andar + James”. Desde então, James apresentou seus dois gatos para os jovens, sua coleção de livros e até ofereceu alguns emprestado. Os novos amigos se ofereceram para fazer compras no supermercado, para que James não precise sair, já que está no grupo de risco para o coronavírus. "No grupo a gente conversa de coisas cotidianas, fazemos algumas brincadeiras pra animar e trocamos fotos dos pets. A gente tem um cachorro adotado e ele dois gatinhos. A gente também fala de política e da necessidade de empatia nesse momento tão delicado", conta Paulo Vasconcelos, o responsável por divulgar a história de amizade.

Quadrinhos



A história ficou famosa após o ilustrador Pablito Aguiar retratar a relação entre os vizinhos em uma série de quadrinhos publicado quinzenalmente na revista Parêntese.

O ilustrador faz entrevistas em quadrinhos desde 2016. “São histórias sobre pessoas reais, construídas a partir da fala delas,” explica o artista, autor da série Fala que eu Desenho, que também tem projetos de entrevistas em quadrinhos mais longas que precisaram parar devido a pandemia.

Pablito constrói os quadrinhos curtos a partir de relatos enviados por mensagem, áudio ou vídeo. O artista também possui uma campanha de assinaturas para que consiga continuar a produzir os quadrinhos.



Repercussão

Após a história dos vizinhos de janela ficar conhecida, Paulo conta que algumas pessoas dos dois prédios entraram em contato com eles e assim fizeram mais amizades. Agora a vontade do grupo é organizar um clube do livro e juntar mais pessoas que estão sozinhas na quarentena. "Foi uma semana bem intensa, porque a gente não imaginou que uma história tão simples emocionaria tanta gente. Estamos bem felizes por aquecer os corações das pessoas em um momento tão difícil pra tanta gente," concluiu Paulo. Após a pandemia os vizinhos planejam se encontrar e tomar um café pessoalmente.

*Estagiária sob supervisão de Ed Wanderley